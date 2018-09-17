İran'dan kritik Suriye kararı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın İdlib'e yönelik düzenlenecek her hangi bir askeri operasyonda yer almayacağını söyledi.



Basın toplantısında konuşan Kasımi, İran'ın İdlib'e yapılması planlanan askeri operasyonunda yer alıp almayacağı sorusuna, "İran'ın Suriye'deki varlığı askeri danışmanlık düzeyindedir ve herhangi bir operasyonda yer almayacak" yanıtını verdi.



İranlı Sözcü, "İdlib, Suriye'de teröristlerin varlığının sürdüğü tek bölge olarak kaldı. Bu ülkenin yakında teröristlerin temizlenmesini temenni ederiz. İdlib sorununun, sivil halk zarar görmeden çözülmesinde ısrarcıyız ve bu konuda Türkiye, Rusya ve Suriye devletiyle temas içindeyiz" dedi

ERDOĞAN VE PUTİN BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son 10 günde ikinci kez Suriye için bir araya geliyor. İkili Tahran’daki üçlü İdlib zirvesinden 10 gün sonra Soçi’de tekrar buluşacak. Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmede en önemli konunun İdlib olacağını söyledi.

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye nedeniyle bu ay ikinci kez görüşecek olmasına ilişkin, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor" dedi.