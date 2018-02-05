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  4. 05 Şubat 2018 23:45

İran'dan nükleer müzakere iddialarına cevap

İran Dışişleri Bakanlığı SÖzcüsü Kasımi, nükleer anlaşması hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'dan nükleer müzakere iddialarına cevap
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi iddialarına ilişkin, "Biz, AB'den bu konuya ilişkin resmi bir istek almadık" dedi

 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, haftalık basın toplantısında nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi ve ABD tarafından bir çalışma grubunun kurulması girişimi iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Kasimi, "Biz, AB'den bu konuya ilişkin resmi bir istek almadık. Yine de Amerika'nın kendi hayallerini başkalarının ağzından dillendirdiğini düşünüyoruz. Onların bu hayalleri gerçekleşmeyecek’’ dedi. 

İHA

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