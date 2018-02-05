İran'dan nükleer müzakere iddialarına cevap

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi iddialarına ilişkin, "Biz, AB'den bu konuya ilişkin resmi bir istek almadık" dedi



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, haftalık basın toplantısında nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi ve ABD tarafından bir çalışma grubunun kurulması girişimi iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Kasimi, "Biz, AB'den bu konuya ilişkin resmi bir istek almadık. Yine de Amerika'nın kendi hayallerini başkalarının ağzından dillendirdiğini düşünüyoruz. Onların bu hayalleri gerçekleşmeyecek’’ dedi.