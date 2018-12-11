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  4. 11 Aralık 2018 12:00

İran'dan ses getirecek açıklama ! O iddia doğrulandı

İran, nükleer füze testi gerçekleştirdiği iddialarını doğruladı.

İran'dan ses getirecek açıklama ! O iddia doğrulandı
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İran, orta menzilli nükleer füze testi gerçekleştirdiğine dair iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı. Nükleer füze testi iddiaları bir süredir Batı ülkeleri tarafından dile getiriliyordu.

ABD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter’da yaptığı açıklamada İran’ın füzelerinin sayısının ve testlerinin arttığını söylemişti.

Pompeo yaptığı paylaşımda “İran rejimi, çoklu savaş başlıklarını taşıyabilecek orta menzilli balistik bir füzeyi test etti. Bu test Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 nolu kararını (UNSCR 2231) ihlal ediyor. İran’ın füze sayısı ve füze testleri artıyor. Bu eylemi kınıyoruz ve İran'ı bu faaliyetleri durdurmaya çağırıyoruz” demişti.

nükleer test , iran
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