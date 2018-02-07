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  4. 07 Şubat 2018 21:05

İran'dan skandal Türkiye haberi !

İran'ın devlet televizyonunda Türkiye'nin "kimyasal silah kullandığı" yönünde yalan haber yayınlandı.

İran'dan skandal Türkiye haberi !
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İran'ın devlet televizyonunda "Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" yönünde yalan haber yayınlandı.

İran'ın devlet televizyonunda "Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" iddia edildi 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

PYD/PKK KAYNAKLARINA DAYANDIRDI

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü. 

türkiye , televizyon , iran
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