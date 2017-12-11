İran'dan Türk turizmine kötü haber !

İran hükümeti, yeni yıl bütçesinde yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarından alacağı ücreti yüksek oranda arttırdı. Kararın, İranlıların seyahat için ilk tercihi olan Türk turizmini kötü yönde etkileyeceği bekleniyor.



Van’da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, geçen hafta ülkelerinin ünlü sanatçısı Moein’in şarkılarıyla coşmuştu.



Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin dün meclise sunduğu yeni yıl bütçe tasarısında, yurt dışına çıkmak isteyen bir İranlıdan iki milyon 200 bin riyal, yani yaklaşık 200 Türk lirası çıkış ücreti alınması öngörüldü.Bu ücret bir sonraki seyahatte kademeli olarak yüzde 50 arttırılacak. Bir İran vatandaşı ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300 lira (üç milyon 300 bin riyal), üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira (dört milyon 400 bin riyal) çıkış ücreti ödemek zorunda olacak.

Daha önce İranlılar kara sınır kapılarından yurt dışına çıkışta yaklaşık 22,5 lira (250 bin riyal), uçakla çıkışlarında ise yaklaşık 67 lira (750 bin riyal) ödüyordu.Artışın gerekçesinde alınan ücretin ülkedeki turizm altyapısını güçlendirmede kullanacağını belirtildi.

Kararın meclis tarafından onaylanması halinde, başta Türkiye olmak üzere İran’dan yurt dışına turistlik seyahatlerde önemli bir azalış olacağı yorumları yapılıyor.

HÜKÜMETE YAKIN SİTE BİLE ELEŞTİRDİ

Ruhani’nin verdiği karar, hükümeti destekleyen medya kuruluşları tarafından bile ağır şekilde eleştiriliyor. Hükümete yakın ülkenin önde gelen haber sitesi "Asriran", yeni kararla hükümetin adeta yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarını "cezalandırmak" istediğini yazarak," yurt dışına çıkmak adeta bir suça dönüştü" başlığını kullandı. Karara sosyal medya üzerinden büyük tepki gösteren İranlılar, çıkış ücretinin zaman zaman uçak bileti ücretinden bile daha fazla olduğunu söyledi.

İLK TERCİHLERİ TÜRKİYE

İran vatandaşların seyahat için önceliklerinin başında Türkiye geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan istatistiklerine göre, yılın ilk 10 ayında İran’dan Türkiye’yi ziyaret den turist sayısı iki milyon 118 bin kişiyi aştı. İran, Türkiye’ye gelen turist oranında üçüncü sırada yer alıyor.Van’daki Kapıköy sınır kapısının açılmasıyla, azalan mesafe nedeniyle birçok İranlı turist son yıllarda başta Van olmak üzere doğu illerini seyahat için tercih etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran’a yaptığı Ekim ayındaki son ziyaretiyle birlikte söz konusu kapının 24 saat esasına göre çalışmasına yönelik alınan karar, İranlı turistlerin doğu illerine gelişi daha da kolaylaştırmış oldu.