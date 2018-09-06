İran'dan Türkiye açıklaması

İran Meclis Başkanı İdlib ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Yarın Türkiye ve Rusya ile İdlib konusunda nihai bir anlaşmaya varmayı umuyoruz' dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında katılacağı "Üçlü Zirve" öncesi önemli bir açıklamada bulundu. İdlib konusunda üç ülkenin anlaşacağına inandığını belirten Laricani, "Yarın Türkiye, Rusya ve İran'ın İdlib'le ilgili nihai bir anlaşmaya varacağını umuyorum" dedi.

ZİRVE YARIN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye meselesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.



Zirvede Suriye meselesinin tüm detaylarıyla masaya yatırılması beklenirken, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle Suriye'de siyasi geçiş için atılması gereken adımların ele alınması öngörülüyor.