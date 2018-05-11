İran'dan Türkiye açıklaması: ''Ruslar'dan önce...''

İranlı milletvekili İzzetullah Yusufiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve yaptırımların geri getirileceğini açıklamasının ardından kendilerine desteğin Rusya'dan değil Türkiye'den geldiğini açıkladı.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, İranlı milletvekili Yusufiyan, ülkesinin Rusya ve Çin'e ümit beslememesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Rusya ve Çin'in tepkisini eleştiren Yusufiyan, "Hassas zamanlarda Rusya ve Çin üzerine hesap yapamayız. ABD'nin anlaşmadan ayrıldığı gece biz Ruslardan destek beklerken Türkiye onlardan önce davranarak İran'a destek verdi." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin de ABD'den bağımsız politika üretemediğini söyleyen İranlı milletvekili, ülkesinin anlaşmaya rağmen Avrupa ülkeleriyle yaşadığı

bankacılık sorunlarının çözülemediğini sözlerine ekledi.