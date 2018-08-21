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  4. 21 Ağustos 2018 12:53

İran'dan Türkiye'ye flaş teklif !

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Türkiye'ye olan yaptırımlarını eleştirerek Türkiye'nin ve İran'ın savunma sanayiinde iş birliği yapabileceğini açıkladı.

İran'dan Türkiye'ye flaş teklif !
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştirerek,  Türkiye ve İran'ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ve dost ülkeler  olarak Türkiye ile İran'ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve  savaş uçağı üretebileceğini söyledi. 

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında  konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair  değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar  üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe  güçlendiklerini ifade etti.

Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş  birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte  çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da  yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın  komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu  savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır  olacağını çok iyi biliyor." dedi.

İran yapımı savaş uçağı Kevser

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin  kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma  özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

AA

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