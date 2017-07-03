İran'dan Türkiye'ye sert tepki !

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'nın Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki baraj inşaatlarını eleştirdi. Ruhani, "Çevreye etkileri yeterince araştırılmadan yapılan bu barajlar bölgemizin geleceği için tehlikeli olabilir" dedi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı'nda konuştu.

Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerinde 22 baraj inşaa etmekte olduğunu hatırlatan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu projenin İran ve Irak'ın yanısıra başka birçok ülkeyi etkilediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani bu barajların bölge için yıkıcı etkileri olabileceğini savundu ve inşaatların durdurulmasını talep etti.

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Masume İbtikar da Türkiye’nin yaptığı barajların dolaylı şekilde İran’da toz fırtınalarına neden olduğunu ileri sürdü.

İnternette imza kampanyası başlatan İranlı çevreciler de Türkiye’yi BM’ye şikayet etmeye hazırlanıyor.