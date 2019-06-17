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  4. 17 Haziran 2019 23:50

İran'dan Veliaht Prens'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Prens Selman hakkında açıklamalarda bulundu. Suudi Prens'in İran hakkındaki açıklamaları için "bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış" yorumunda bulundu.

İran'dan Veliaht Prens'e tepki
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi  Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile ilgili açıklamalarını,  Riyad yönetiminin "bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış"  olarak değerlendirdi.

Musevi, Bin Selman'ın İran ile ilgili değerlendirmeleri üzerine  Dışişleri Bakanlığından yaptığı yazılı açıklamada Riyad yönetimini eleştirdi.

Bin Selman'ın açıklamalarını "geçmişteki yanlış yöntemlerin bir devamı  ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki yanlış siyasetinin doğurduğu sorunlardan kaçış"  olarak nitelendiren Musevi, "Suudi Arabistan, bölgede meydana gelen değişimlerle  ilgili doğru bir kavrayıştan yoksun olduğu için askeri yöntemlerle kaos ve  gerginlik üretiyor ve kendi halkı ile bölge ülkelerinin servetini yabancıların  cebine dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "bölgede savaş ve yıkımdan başka netice doğurmayan  yanlış yoldan dönmesini" ve  bunun yerine güven oluşturucu adımlar atarak  bölgedeki gerginliğin azaltılması için diyalog ve iletişime dayanan yeni  politikalar izlenmesini temenni ettiklerini kaydeden Musevi, İran'ın böyle bir  yaklaşımı memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

VELİAHT PRENS BİN SELMAN NE DEMİŞTİ?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Şarku'l Evsat  gazetesine verdiği röportajda, İran'ın doğrudan ya da kendisine bağlı milisler  aracılığıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini savunarak, "İran'ın ya  uluslararası toplumda yapıcı bir role sahip normal bir devlet olması ya da  kanunları ihlal eden bir devlet olarak kalması" konusunda bir tercihte bulunması  gerektiğini söylemişti.

AA

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