İran'ın koronavirüs verileriyle ilgili şok iddia!

BBC Farsça Servisi'nin araştırması, İran'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının hükümetin açıkladığından üç kat fazla olduğunu ortaya çıkardı. Hükümetin kendi kayıtları, 20 Temmuz itibarıyla Covid-19'dan ölenlerin sayısının yaklaşık 42 bin olduğuna işaret ediyor. İran Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölü sayısı ise 14 bin 405. Yine hükümetin elindeki verilere göre vaka sayısı da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı gibi 278 bin 827 değil; 451 bin 024.

İran, salgının başlangıcında Çin'in ardından en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumundaydı. Ülkede son haftalarda vaka sayısında yeniden artış dikkat çekiyor.

İLK VAKA YAKLAŞIK BİR AY SONRA AÇIKLANDI

BBC'ye sızdırılan liste ve tıbbi kayıtlara göre ülkede koronavirüsten ilk ölüm 22 Ocak'ta görüldü. Hükümet ilk vakanın bu tarihten yaklaşık bir ay sonra görüldüğünü açıklamıştı.

Salgının başlangıcından bu yana hükümetin açıkladığı sayılar şüpheyle karşılanıyordu. BBC'nin araştırması ulusal ve bölgesel seviyedeki vaka ve ölü sayıları arasında tutarsızlık olduğunu gösteriyor.

AÇIKLANAN VERİLER, KAYITLI OLANLARLA UYUŞMUYOR

Dünya genelinde, ülkelerin test kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle gerçek ölü sayısının açıklanan verilere yansımadığı biliniyor. Ancak İran'da hükümetin elinde tüm ölümlerin kayıtları olmasına rağmen sayıları daha düşük açıklandığı belirtiliyor.