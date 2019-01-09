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  4. 09 Ocak 2019 19:37

İran'ın lideri patladı: ''Birinci sınıf ahmaklar''

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında yeni bir açıklama geldi.

İran'ın lideri patladı: ''Birinci sınıf ahmaklar''
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Anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a yaptırım uygulamaya başlayan ABD'nin bu hamlesinin İran'a baskı yaptığını söyleyen İran'ın ruhani lideri Hamaney, "Onlar birinci sınıf ahmak" açıklamasını yaptı.

2015 yılında P5+1 ülkeleriyle İran arasındaki nükleer anlaşmadan geçen yıl ABD’nin ayrılması sonrasında İran’ın ruhani lideri Hamaney sert açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD’nin tekrar uygulamaya başladığı yaptırım kararının İranlıları etkilediğini söyledi.

Hamaney, “Yaptırımlar ülkeye ve vatandaşlara baskı yapıyor. ABD’liler bu yaptırımların tarihte eşi benzeri olmadığını mutlulukla söyler. Evet eşi benzeri yok. Ve ABD’lilerin yenilgisinin de eşi benzeri olmayacak” ifadesini kullandı. Hamaney, ABD’li yetkililerin İran’a yaklaşımının mantıksız olduğunu dile getirirken, “Çünkü onlar birinci sınıf ahmak” dedi.

Sözcü

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