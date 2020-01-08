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  4. 08 Ocak 2020 22:24

İran'ın vurduğu ABD üslerinin son halleri görüntülendi

İran'ın, ABD'nin Irak'ta bulunan El Esad Hava Üssüne yönelik düzenlediği füze saldırılarından yeni görüntüler geldi.

İran'ın vurduğu ABD üslerinin son halleri görüntülendi
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CNN’de yer alan habere göre, görüntülerde İran’ın hava saldırıları sonrası hasar gören bölgeler yer alıyor.

Planet Labs’tan alınan uydu görüntülerinde 4 binanın ve uçak pistinin ağır hasar aldığı görülüyor.

İran’ın saldırısı sonrası bugün ilk kez kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, “Saldırılarda ABD zayiat vermemiştir. Sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir Iraklı ya da ABD askeri hayatını kaybetmedi. ” ifadelerini kullandı.

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