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  4. 01 Mayıs 2018 21:54

İran'la diplomatik ilişkilerini kesti !

Fas Dışişleri Bakanı Burita, İran'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

İran'la diplomatik ilişkilerini kesti !
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Fas, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatikilişkilerini kestiğini duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita yaptığı basın açıklamasında, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran  Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtti.

Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi  ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin  Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu  söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri  destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların,  Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı  konusunda bilgiler olduğunu ileri sürdü.

Burita, Lübnan'da 2016 yılında Hizbullah'ın desteğiyle Batı  Sahralıları desteklemek için bir komite kurulduğunu ve aynı yıl bir Hizbullah  yetkilisinin Batı Sahra bölgesine sınırı olan Cezayir'in Tinduf ilini ziyaret  ettiğini söyledi.

Bakan Burita ayrıca son bir aydır Hizbullah'ın Polisario'ya silah  desteği verdiğini iddia etti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına  katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario  Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken  Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes  anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.  Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler  başarıya ulaşamadı.

AA

iran , diplomatik , dünya , tahran , hizbullah
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