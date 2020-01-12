İranlı Bakan ''kırık kalp'' emojisiyle özür diledi, tepki yağdı

Zarif, “İran için üzücü bir gün. ABD’nin maceraperestliğinin yarattığı kriz sırasında yaşanan insani hata bu felakete (uçağın vurulması) yol açtı. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür ve başsağlığı dileriz” dedi. Zarif’in bu tweet’ine yorumlardan bazıları şöyle:

NİYE İZİN VERİLDİ

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, İran kökenli ABD’li gazeteci Negar Mortazavi, “Misilleme saldırısı olabileceği bir askeri operasyon gecesinde ve hava savunma sistemi en üst düzeyde alarmdayken, niye sivil uçakların uçmasına izin verilir” diye sordu.

New York Times gazetesinden Roger Cohen, “Belki Rusya’nın Putin’i de İran’ın ders kitabından bir sayfa alır, Malezya Havayolları’nın 17 sayılı uçağının bir insan hatası yüzünden düşürüldüğünü itiraf eder” dedi.

ABD’li yazar Tim Young, “ABD mi attırdı o roketi size? İyi denemeydi. Hesabınızı kapatın” diye yazdı.