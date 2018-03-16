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  4. 16 Mart 2018 16:57

İranlılara büyük şok ! Girişleri engellendi

Elektronik şirketi Apple, şirketin uygulaması AppStore'a İran'dan girişleri engelledi.

İranlılara büyük şok ! Girişleri engellendi
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ABD'li bilgisayar ve elektronik şirketi Apple, şirketin uygulama marketi AppStore'a İran'dan girişleri engelledi.

İran devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre, ABD'li şirket Apple, İranlı kullanıcıların şirketin mobil uygulama marketi AppStore'a erişimlerini engelledi.

İRAN'A RESMİ OLARAK SATIŞ YAPILMIYOR

Dünyanın öncü akıllı telefon ve elektronik üreticilerinden biri olan Apple, Washington yönetiminin Tahran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a resmi olarak cihaz satışı gerçekleştiremiyor ancak, halkın önemli bir kısmı yurt dışından getirtilen Apple ürünlerini kullanıyor.

İRANLILAR DA UYGULAMALARI KALDIRMIŞTI

Apple geçen yıl Ağustos ayında da İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını AppStore'dan kaldırmıştı.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki akıllı telefon pazarının yüzde 11'inin Apple'a ait olduğunu hatırlatarak, "Müşteri haklarına saygı duymak, Apple'ın bugüne kadar uymadığı bir ilkedir. Konuyu yasal olarak takip edeceğiz." demişti.

Öte yandan, Apple tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

apple , appstore , iran
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