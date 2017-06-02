IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadının mucize kurtuluşu

IŞİD militanları tarafından Irak’taki köyünden kaçırılıp seks kölesi yapılan Ezidi aktivist Nadia Murad, köyüne döndü ve bir törenle karşılandı.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu bu duygu dolu buluşmada yetkililerle tek tek tokalaşan Murad, gözyaşlarına hakim olamadı. Irak’ın kuzeybatısında kaçırılan 7.000 kadın ve kızdan biri olan Murad, 2014’te Sincar yakınlarındaki Koço’da yaşıyordu. 400.000 Ezidi’nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca IŞİD militanları tarafından Musul’da tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Nobel Barış Ödülü’ne aday olan Murad, BM İyi Niyet Elçisi olmuştu. IŞİD’den kurtulan Koço’daki eski okulunu ziyaret ederken gözyaşlarına hakim olamayan Murad, hala 3500 kadının seks kölesi olduğunu söylerken, “Biz de erkekler gibi öldürüleceğimizi düşünüyorduk fakat bunun yerine Avrupalılar, Suudiler, Tunuslular ve diğer ülkelerden gelen askerler bize tecavüz etti ve bizi sattı” açıklamasını yaptı.

Murad, bölgede 7 toplu mezarın olduğunu söylerken, yaşadıklarını kaleme aldığını ve bu yılın sonunda kitabının çıkacağını duyurdu.