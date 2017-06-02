Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı
Sınavsız ikinci üniversite okuma imkanı
İstanbul'da trafiği felç eden büyük yangın
İstanbul'da trafiği felç eden büyük yangın
Kanser ilacında SGK krizi ! Ödeme listesine giremedi yüzlerce mağdur var
Kanser ilacında SGK krizi ! Ödeme listesine giremedi yüzlerce mağdur var
Whatsapp'a veda edin ! 1 ay sonra çalışmayacak...
Whatsapp'a veda edin ! 1 ay sonra çalışmayacak...
Çevreyolunda Metrobüs kabusu; vatandaş işine gidemedi
Çevreyolunda Metrobüs kabusu; vatandaş işine gidemedi
Beyaz eşya devi uyardı: Bu ürünler patlayabilir !
Beyaz eşya devi uyardı: Bu ürünler patlayabilir !
Tabutu bulunan Rus komutanın fotoğrafı ortaya çıktı
Tabutu bulunan Rus komutanın fotoğrafı ortaya çıktı
Şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinlikler kurtulmadı
Şok gerçek ortaya çıktı: Zeytinlikler kurtulmadı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 02 Haziran 2017 10:00

IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadının mucize kurtuluşu

2014'te IŞİD tarafından kaçırılarak seks kölesi yapılan kadın, Irak'taki köyüne geri döndü.

IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadının mucize kurtuluşu
A+ A-

IŞİD militanları tarafından Irak’taki köyünden kaçırılıp seks kölesi yapılan Ezidi aktivist Nadia Murad, köyüne döndü ve bir törenle karşılandı.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu bu duygu dolu buluşmada yetkililerle tek tek tokalaşan Murad, gözyaşlarına hakim olamadı. Irak’ın kuzeybatısında kaçırılan 7.000 kadın ve kızdan biri olan Murad, 2014’te Sincar yakınlarındaki Koço’da yaşıyordu. 400.000 Ezidi’nin yaşadığı bölgede kaçırılanlar arasında yer alan Murad, aylarca IŞİD militanları tarafından Musul’da tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.

 Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Nobel Barış Ödülü’ne aday olan Murad, BM İyi Niyet Elçisi olmuştu. IŞİD’den kurtulan Koço’daki eski okulunu ziyaret ederken gözyaşlarına hakim olamayan Murad, hala 3500 kadının seks kölesi olduğunu söylerken, “Biz de erkekler gibi öldürüleceğimizi düşünüyorduk fakat bunun yerine Avrupalılar, Suudiler, Tunuslular ve diğer ülkelerden gelen askerler bize tecavüz etti ve bizi sattı” açıklamasını yaptı.

Murad, bölgede 7 toplu mezarın olduğunu söylerken, yaşadıklarını kaleme aldığını ve bu yılın sonunda kitabının çıkacağını duyurdu.

 

kurtuldu , deaş , daeş , ırak , ışid , kölesi , seks , kadın , ezidi