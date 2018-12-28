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  4. 28 Aralık 2018 08:01

IŞİD'in son kalesinden büyük kaçış

IŞİD'li teröristlerin akrabalarının da aralarında bulunduğu sivillerin, Hajin kentinden ayrılmaya başladığı bildirildi.

IŞİD'in son kalesinden büyük kaçış
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IŞİD'in Suriye'deki son kalesi olarak tanımlanan Hajin kentini çoğu IŞİD militanlarının akrabası olan binlerce sivilin terk ettiği bildirildi. DW Türkçe’nin haberine göre, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi temsilcisi Rami Abdel Rahman, "Son iki hafta şu ana kadarki en büyük kaçışa sahne oldu" dedi.

Diğer yandan militanların da kenti terk eden sivillerin arasına sızmaya çalıştığını belirten Abdel Rahman, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), şu ana kadar buna teşebbüs eden 700 kişiyi gözaltına aldığını söyledi. SDG, kenti 14 Aralık tarihinde kontrol altına almıştı. IŞİD şu anda yalnızca El Şefa ve ve Susa köylerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

Ankara da birkaç hafta önce, SDG'nin kontrolü altında bulunan Fırat'ın doğu bölgesine kısa süre sonra askeri harekat başlatacağını açıklamıştı. Karar, ABD'nin bölgedeki askerlerini geri çekeceğini açıklamasının ardından askıya alınmıştı.

DW Türkçe

terör örgütü , ışid , daeş
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