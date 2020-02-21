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  4. 21 Şubat 2020 00:36

İsmail Saymaz: ''Mehmetçik'i Rusya vurdu''

Rusya'nın Suriye rejimini desteklemek üzere İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri yayınlandı. Rusya tarafından doğrulanan saldırıya ilişkin bir haberi paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, "Askerlerimizi Ruslar vurmuş" yorumunda bulundu.

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İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen ve 2 şehit verdiğimiz hava saldırısının ardından, Rusya tarafından dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Rusya'nın, Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus Su-24 savaş uçaklarının Suriye'nin talebi üzerine bölgeye hava saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun sahadaki çatışmanın seyrini tersine çevirerek Suriye ordusunun saldırıları püskürtmesini sağladığını vurguladı.

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabında yer veren gazeteci İsmil Saymaz, "Bu açıklama gösteriyor ki askerlerimizi Ruslar vurmuş" değerlendirmesinde bulundu.

O GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Öte yandan Rus savaş uçaklarının İdlib'de gerçekleştirdiği sava saldırılarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Suriye medyası İdlib’in doğu kırsalındaki Qaminas ve Sarmin köylerine Rus uçaklarının hava saldırılarından görüntüler paylaştı.
 

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