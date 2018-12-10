İsrail 200 bin göçmen kabul edecek

İsrail hükümetinin artan Yahudi karşıtlığı sebebiyle Fransa'da yaşayan 200 bin kadar Yahudi'yi göçmen olarak kabul etmeye hazırlandığı rapor edildi.

İsrail merkezli haber sitesi Ynet'e dayandırılan habere göre İsrail hükümeti geçtiğimiz pazar günü, Yahudi karşıtlığının gün geçtikçe yükseldiği Fransa'da yaşayan 200 bin kadar Yahudi'yi İsrail'e göçmen olarak kabul etmeyi tartıştı.

Görüşmede Başbakan Netahyahu, Fransa'da yaşayan Yahudiler'in İsrail'e göç etmesini teşvik edecek bir ulusal program hazırlanmasını istedi.

AVRUPA'DA YABANCI DÜŞMANLIĞI

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz yaz döneminde hazırladığı rapora göre Avrupa genelinde yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi artış gösteriyor.