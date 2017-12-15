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  4. 15 Aralık 2017 16:02

İsrail askeri canlı yayında Filistinli genci vurdu

Ramallah'ta İsrail askerleri Filistinli bir genci canlı yayında vurdu.

İsrail askeri canlı yayında Filistinli genci vurdu
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Ramallah'ta İsrail askerleri Filistinli bir göstericiyi canlı yayın sırasında vurdu.

Ramallah'ta Filistinli bir protestocu İsrail askerleri tarafından canlı yayında vuruldu. Vurulan protestocu ambulansa bindirildi ancak İsrail askerleri ambulansın hastayı götürmesine izin vermediler.

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ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail askerleri vurulan askeri teslim almak isterken protestocular yaralıyı teslim etmemesi üzerine şiddetli çatışmalar devam ediyor.

KUDÜS'TE CUMA NAMAZI SONRASI MÜDAHALE

İsrail polisi Kudüs'te cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen cemaate biber gazlı sprey sıkarak fiziksel müdahalede bulundu.

Kudüslüler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını protesto etmek için gösteri düzenliyor.

Göstericiler, Mescid-i Aksa'da kılınan Cuma namazının ardından Filistin, Malezya, Cezayir ve Türkiyebayrakları açarak tekbir ve sloganlar eşliğinde surlarla çevrili kadim şehrin Şam Kapısı'na doğru yürüye geçti.

Kudüs sokaklarına ve giriş kapısına demir barikatlar kuran İsrail polisi, kalabalığın Şam Kapısı'na ulaşmasına izin vermedi.

Göstericileri bölerek dağıtmaya çalışan polis, bazı kişilerin gözlerine biber gazlı sprey sıkarak göz altına almaya çalıştı.

Şam Kapısı'nda toplanmayı başaran Filistinlileri ise polis zor kullanarak dağıttı.

Ara sokaklara dağılan Filistinlilerle İsrail polisi arasındaki gerginlik sürüyor.

Kudüs sokaklarında çok sayıda İsrail polisi konuşlanmış durumda. Atlı polisler de yaya polislere destek için hazır bekletiliyor.

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