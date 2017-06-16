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  4. 16 Haziran 2017 23:42

İsrail askerleri Filistinli gençleri öldürdü

Kudüs'te İsrail askerleri 3 Filistinli genci silahlarıyla öldürdü.

İsrail askerleri Filistinli gençleri öldürdü
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Kudüs'te yaşanan olaylarda İsrail askerlerine saldırı  girişimde bulunduğu öne sürülen 3 Filistinli genç öldürüldü.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam kapısında iki  Filistinli genç İsrail askerlerine saldırı girişimde bulundu. İsrail askerlerinin  açtığı ateş sonucu gençlerden birisi olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer gencin akıbeti hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Sultan Süleyman Caddesinde ise İsrail askerlerine silah ve  bıçakla saldırıda bulunduğu öne sürülen iki Filistinli İsrail askerlerince  vurularak hayatını kaybetti.

Bu arada saldırılarda bir İsrail askerinin de yaralandığı aktarıldı.

Filistin sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Kudüs'te Bera  İbrahim Salih, Adil HASAN Ahmed Ankuş ve Amir Muhammed Abdulkadir Bedevi isimli 3  Filistinli genç İsrail askerlerine saldırıda bulundukları iddiasıyla İsrail  askerlerince öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

AA

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