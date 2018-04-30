İsrail Başbakanı: İran'a ait gizli dosyaları ele geçirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısında yaptığı sunumda İran'a ait 50 bin dosya ve 183 cd'den oluşan gizli dosyayı ele geçirdiklerini söyledi.

Dosyalarda İran hükümetinin nükleer arşivi olduğunu iddia etti. Dosyalarda ve cd'lerde yer alan fotoğraf, video ve taslaklardan örnekleri gösterdi.

Netanyahu dosyaları ele geçirmelerinin "Büyük bir istihbarat başarısı" olduğunu söyledi.

İsrail başbakanı, İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu ama ele geçirdikleri belgelerin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını öne sürdü.

TRUMP: HAKLILIĞIMI GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı sunumun ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın “doğru şeyi yapacağından emin olduğunu” söyledi. “delilik” olarak nitelendirdiği nükleer anlaşmadan çekileceğini her fırsatta dile getiren ve son kararını 12 Mayıs’ta verecek olan ABD Başkanı Trump ise, Netanyahu’nun sunumunun kendisini yüzde 100 haklı çıkardığını söyledi.

İRAN: PROPAGANDA GÖSTERİSİ

İran cephesi ise Netanyahu’nun suçlamalarının “temelsiz ve propagandadan” ibaret olduğunu savundu. Resmi haber ajansı IRNA, “Netanyahu, saçma sovlarıyla ünlü” ifadesini kullanırken, yarı resmi haber ajansı Fars ise “propaganda gösterisi” dedi.

RUSYA'YLA GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün akşam Başbakan Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah programıyla ilgili evrakları açıkladıktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "İki lider, Suriye'deki durumu değerlendirdi ve en kısa zamanda görüşme konusunda anlaştı" dendi.

