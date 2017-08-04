İsrail Başbakanı'na bir şok daha !

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'yolsuzluk ile rüşvetten şüpheli bulunduğu' iddia edildi. Reuters haber ajansının habere göre, Netanyahu'nın eski danışmanlarından Ari Harow Netanyahu aleyhinde tanıklık etmek için savcılarla anlaştı.

Adalet Bakanlığından bir kaynağın yaptığı açıklamada, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eski üst düzey yardımcısı Harow İsrail başbakanının da şüpheli olarak sorgulandığı iki rüşvet davasında devlet savcıları adına ifade verecek.



İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nın eski danışmanlarından Ari Harow’un, savcılarla, mahkemede iki yolsuzluk davasında Netanyahu aleyhinde tanıklık etmek için bir anlaşma imzaladığını söyledi.



Reuters'ın bildirdiğine göre, ne Harow ne de avukatı, iddialara yanıt vermedi. Netanyahu, her iki davada da suistimal suçlamalarını reddetti