İsrail de balistik füze denedi !

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in ülke içindeki askeri üsten başarılı bir füze denemesi yaptığını açıkladı.

İsrail’in bu tür roket tahrik sistemlerini, uydular, balistik füzeler ve yerden havaya füze fırlatma sistemleri olarak tasarladığı kaydedildi. İsrail’in, Demir Kubbe, Ok ve Davut Sling gibi birkaç kademeli savunma sisteminin bulunduğu ancak bu tür füze test sistemlerinin yaygın olmadığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı füze denemesinin bu Sabah erken saatlerde planlandığı gibi yürütüldüğü belirtti. Testin başarılı olup almadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklar, fırlatılan füzenin karadan karaya jericho 3 isimli kıtalar arası balistik füze denemesi olabileceği tahmininde bulundu.