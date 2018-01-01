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  4. 01 Ocak 2018 21:06

İsrail, dünyanın konuştuğu o kızı yargılayacak

İsrail, gözaltına aldığı Filistinli Ahed Temimi'nin güvenlik güçlerine saldırıdan yargılanacağını duyurdu.

İsrail, dünyanın konuştuğu o kızı yargılayacak
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Ahed'in annesi Neriman Temimi için de sosyal medya yorumları nedeniyle soruşturma açıldı.

İsrail savcılığı, Temimi'nin kuzeni Nur Naci Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına bugünitirazda bulunmuştu.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed Temimi ile annesi Neriman, halen gözaltında. İsrail makamları, sorgunun devam etmesi için gözaltı süresini uzatmıştı.

Yaklaşık 7 bin Filistinliyi hapishanelerinde tutan İsrail, askerlerine kafa tutan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık'ta gözaltına almıştı.

Ahed Temimi, bundan altı yıl önce ağabeyinin gözaltına alınması sırasında askerlerin karşısına dikilmiş ve dünyada gündem olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalaması, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirmişti. Sokağa dökülen Filistinlilerin gösterilerine İsrail ordusu çok sert şekilde müdahale etti. Çok sayıda can kaybının meydana geldiği protestolarda yüzlerce gösterici de gözaltına alındı.

 

 

Filistinli Ahed Temimi , Ahed Temimi , israil
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