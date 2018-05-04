İsrail Filistin'in özrünü kabul etmedi !

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Filistin Başbakanı Mahmut Abbas'ın Yahudilere yönelik sözleri için yaptığı özrü kabul etmedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü üyesi Ebu Mazen olarak da bilinen 82 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyi toplantısında Avrupa'daki Yahudi kırımlarının (pogrom) sebebinin anti-semitizm değil, Yahudilerin sosyal hayattaki konumları ve finansal meseleler olduğuna yönelik sözleri için 'niyetim Yahudileri gücendirmek değildi' diyerek özür dilemişti.

Lieberman Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ebu Mazen, soykırım inkarı üzerine doktorasını yazan ve daha sonra bir kitap yayınlayan zavallı bir soykırım inkarcısıdır. Özrü kabul edilmedi." ifadelerini kullandı.



HAMAS'TAN 'TANIMIYORUZ' MESAJI



Öte yandan Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen ve Mahmud Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçildiği Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı'nın sonuçlarını reddetti.



Filistinli tüm gruplar ve güçlerle ulusal projeyi korumak ve ona dokunulmasını engellemek için çalışacaklarını dile getiren Berhum, Abbas'ı Filistin birliğini sağlama çabalarını başarısız kılmakla suçladı.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın düzenlediği Ulusal Konsey toplantısının sonuçlarını tanımadıklarını, toplantının halkı temsil etmediğini ve en ufak demokrasiden yoksun olduğunu ifade etti.



Berhum, Abbas'ın "keyfine göre" bir yürütme komitesi kurduğunu ve bu komitenin, aralarında "yüzyılın anlaşması" olarak adlandırılan plan da dahil herhangi bir tasfiye projesini uygulamaya hazır olduğunu savundu.