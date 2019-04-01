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  4. 01 Nisan 2019 16:03

İsrail Golan Tepeleri'ne ev yapıyor

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini pekiştirmek için 30 bin yeni konut daha yapacağını açıkladı.

İsrail Golan Tepeleri'ne ev yapıyor
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Resmi yayın organı, Tel Aviv yönetiminin Golan Tepeleri'ndeki işgalini pekiştirmek için yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut daha eklemeyi planladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından  Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni  konut inşa etmeyi planladığı belirtildi. 

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun haberine göre, İsrail yönetimi gelecek 30  yıl içerisinde Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut  inşa etmeyi planlıyor.

Yeni konut planının Trump'ın Golan kararı akabinde gelmesine dikkati  çekilen haberde, bu konutlara 500 bine yakın kişinin yerleştirilmesinin  amaçlandığı kaydedildi.

Söz konusu konutların inşasına ne zaman başlanacağına ilişkin ise  bilgi verilmedi.

İsrail'in 2016'da yaptığı nüfus sayımına göre, 50 bine yakın kişinin  ikamet ettiği Golan Tepeleri'nde 22 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin  Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini  ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için  İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı  geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal  altında tutuyor.

AA

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