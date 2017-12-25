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  4. 25 Aralık 2017 17:47

İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi

İsrail, Kudüs'te gözaltına alınan iki Türk vatandaşını sınır etme kararı aldı.

İsrail gözaltına alınan iki Türk hakkında kararını verdi
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Reuters haber ajansı, İsrail'in Kudüs'te gözaltına alınan iki Türk vatandaşını sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Türk vatandaşı Abdullah Kızılırmak, Mehmet Gargılı ve Adem Koç İsrail polisi tarafından Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde gözaltına alınmıştı.

Reuters haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, gözaltına alınan Türk vatandaşlarından birinin pazartesi, birinin ise cumartesi gününde sınırdışı edilmesinin beklendiğini söyledi. Sözcüsü, üçüncü Türk vatandaşı hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını aktardı. 

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