İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

Sabah saatlerinde Doğu Kudüs'ün güneyindeki Es-Savahire beldesinde bir Filistinlinin "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle İsrail güçlerince öldürülmesi üzerine Es-Savahire beldesinde yaşayan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri olaya tepki gösteren Filistinlilere karşı ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde bir Filistinlinin yaralandığı, onlarca Filistinlinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Sözcü Micky Rosenfeld, "Saldırgan aracını sınır polisine sürdü, sonra onu makasla bıçakladı" dedi. Polis sözcüsü Rosenfeld, "Bölgedeki memurlar saldırıya cevap verdi, saldırgan vuruldu ve öldürüldü." ifadelerini kullandı. Saldırıya uğrayan İsrail polisi, hafif şekilde yaralananırken, Filistinlinin ise hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şehit edilen Filistinlinin 25 yaşındaki Muhammed Ali Helese olduğu ifade edilmişti.