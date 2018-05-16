İsrail halkı da isyan etti

İsrail askerlerinin Gazze'de yaptığı katliama karşı yüzlerce Tel Avivli sokağa döküldü. Tel Aviv’de caddelere çıkıp gösteri yapan halka polis müdahalede bulundu.

Gazze'nin İsrail sınırında Filistinli mültecilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail'in yaptığı katliam, başkent Tel Aviv'de protesto edildi.



Tel Aviv'de caddelere çıkıp trafiği kapatan yüzlerce Tel Avivli, ellerinde üzerinde "Gerçek mermi kullanmayı bırak" pankartları taşıdı ve "Araplar ve Yahudiler düşman olmayı reddediyor" sloganları attı.

İSRAİL BASINI GÖRMEZDEN GELDİ



Tel Aviv'de İsrail yönetimine karşı yapılan gösterileri bir grup sol görüşlü aktivist örgütler düzenledi. Gösteriyi düzenleyen örgütler, ölen Filistinlilerin silahsız gençler olduğuna vurgu yaptı.



Gazze'deki İsrail katliamını protesto eden Tel Aviv'deki İsrail yönetimine karşı yapılan gösteri, İsrail basını ve televizyonları tarafından görmezden gelindi.