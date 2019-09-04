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  4. 04 Eylül 2019 16:16

İsrail istihbarat şirketinden Türkiye ve S-400 iddiası

İsrailli uydu istihbarat şirketi ImageSat International (ISI), Rusya'nın kısa süre önce Türkiye'ye teslim ettiği S-400 füze savunma sistemlerinin uydu görüntüleri olduğunu iddia ettiği kareler yayınladı.

İsrail istihbarat şirketinden Türkiye ve S-400 iddiası
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Twitter hesabından yayınladığı karelerde Rusya'dan Türkiye'ye kısa süre önce varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğünü belirten ISI, sistemin operasyonel modda olduğunu ve Ankara'da konuşlandırıldığını öne sürdü.

Görüntülerde şirketin arazi üzerindeki nesneleri radarlar ve fırlatma bileşenleri olarak tanımladığı görülüyor. Ancak ISI, fırlatma rampalarının yüklü olmadığını belirtiyor. ISI'ye göre bu bileşenler, ikinci parti teslimat kapsamında Türkiye'ye getirilmiş olabilir.

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