İsrail istihbarat şirketinden Türkiye ve S-400 iddiası

Twitter hesabından yayınladığı karelerde Rusya'dan Türkiye'ye kısa süre önce varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğünü belirten ISI, sistemin operasyonel modda olduğunu ve Ankara'da konuşlandırıldığını öne sürdü.

Görüntülerde şirketin arazi üzerindeki nesneleri radarlar ve fırlatma bileşenleri olarak tanımladığı görülüyor. Ancak ISI, fırlatma rampalarının yüklü olmadığını belirtiyor. ISI'ye göre bu bileşenler, ikinci parti teslimat kapsamında Türkiye'ye getirilmiş olabilir.