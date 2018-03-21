HSK Başkanı'ndan ''torpil'' açıklaması !
HSK Başkanı'ndan ''torpil'' açıklaması !
Türkiye'nin yüzde 73'ü böyle çalışmak istiyor !
Türkiye'nin yüzde 73'ü böyle çalışmak istiyor !
Merkel'den küstah Afrin açıklaması !
Merkel'den küstah Afrin açıklaması !
Bu fırsatı kaçırmayın ! 165 milyon euro hibe dağıtılıyor
Bu fırsatı kaçırmayın ! 165 milyon euro hibe dağıtılıyor
GATA'dan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
GATA'dan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Bakan'dan müjdeli açıklama: ''400 TL vereceğiz''
Bakan'dan müjdeli açıklama: ''400 TL vereceğiz''
İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
İkinci el otoda fiyat uyarısı: ''Yaza kadar artacak''
FETÖ'den tutuklanan eski Danıştay üyesine tahliye
FETÖ'den tutuklanan eski Danıştay üyesine tahliye
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 21 Mart 2018 21:30

İsrail Mahkemesi kararını verdi !

İsrail'de yargılanan Ahed Tamimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail Mahkemesi kararını verdi !
A+ A-

İsrail'de yargılanan Ahed Tamimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ahed Tamimi'nin ilk yargılaması 13 Şubat 2018'te yapılmıştı. Tamimi bugünkü duruşmasında 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AHED TAMİMİ KİMDİR

Ahed Tamimi 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi'dir.

Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da "Filistin'in kahramanı" olarak tanındı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti.

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı. Bu kapsamdaki davada mahkeme celseleri defalarca ileri tarihe attı.

filistin , ahed tamimi , mahkeme , israil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM