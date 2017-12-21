Yerli otomobil için yarış kızıştı ! Vaatler açıklandı
Yerli otomobil için yarış kızıştı ! Vaatler açıklandı
AK Partili Ünal'dan Trump'ın tehditlerine yanıt
AK Partili Ünal'dan Trump'ın tehditlerine yanıt
Gaziantep'te bir binada patlama !
Gaziantep'te bir binada patlama !
''Tatlıcı'' mirasında 5 milyar liralık fark şoku !
''Tatlıcı'' mirasında 5 milyar liralık fark şoku !
Maliye Bakanı Ağbal'dan ''taşeron'' açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal'dan ''taşeron'' açıklaması
Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı !
Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı !
Türk Telekom Çin'den kredi aldı !
Türk Telekom Çin'den kredi aldı !
Avrupa Birliği'nde bir ilk ! O ülke hakkında karar verildi
Avrupa Birliği'nde bir ilk ! O ülke hakkında karar verildi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 21 Aralık 2017 06:50

İsrail Meclisi'nde ''Erdoğan tartışması''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs kararı ve Fİlistin davasına ilişkin verdiği destek İsrail parlamentosunda tartışma yarattı.

İsrail Meclisi'nde ''Erdoğan tartışması''
A+ A-

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Filistin davasına ilişkin yaptığı destek açıklamaları bugün İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) tartışmaya açıldı.

Likud Partisi milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ile bazı İsrailli sağcı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin açıklamalarından dolayı cezalandırılmasını istemeleri" üzerine, konunun Knesset Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasına Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi tepki gösterdi. 

Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Tiybi yaptığı yazılı açıklamada, "Sağcı milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin tavrı nedeniyle cezalandırılması talebinde bulundu. Sağcı milletvekiller, Erdoğan'ın İsrail'in egemenliğine müdahale ettiğini belirtti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının son derece onurlu bir tavır olduğunu vurgulayan Tiybi şunları kaydetti: "Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının Trump'ın kararına karşı ortaya koyduğu tavır onurlu bir tavırdır. Tüm Arap ve İslam ülkeleri, Filistin halkının davasına destek vermek için böylesi bir tavır ortaya koymalıdır." 

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunun bu şekilde devam edeceğini kaydeden Tıybi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in sağ kanadını öfkelendiren ve Erdoğan'a saldırmasına neden olan şey Türkiye'nin izlediği net ve sağlam pozisyonudur ki bu da hiçbir şekilde tevil kabul etmeyen tarihi gerçeklere dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmalarının bir nedeni de özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanı olarak doğru ve doğal bir tavır sergilemesidir. Kudüs baş tacımızdır, Trump'ın kararından önce de sonra da Filistin devletinin başkentidir ve öyle de kalmaya devam edecektir."

AA

kudüs , tartışma , karar , açıklama , destek , filistin , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM