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  4. 28 Temmuz 2017 17:10

İsrail Mescid-i Aksa'da yine ölüm saçtı

Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya sokmayan İsrail polisi, yine saldırdı. Olayda 1 Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail Mescid-i Aksa'da yine ölüm saçtı
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Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya sokmayan İsrail polisi, yine saldırdı! Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya sokmayan İsrail polisi, yine saldırdı!

Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresine ördüğü tüm güvenlik önlemlerini dün kaldıran ancak kutsal mabede girmek isteyen Filistinlilere yeniden saldıran İsrail, bugün de Cuma namazına 50 yaşın altındaki erkeklerin girişini engelledi.

Polis, yalnızca kadınlar ve 50 yaş üstü erkeklerin namaz için Harem-i Şerif'e girmesine izin verdi.

Sabah saatlerinden itibaren sokakları kesen yüzlerce İsrail polisi, bariyerler kurarak kimlik kontrolü yaptı.

Namaz sonrasında ise çatışma çıktı, İsrail polisi Filistinlilere saldırdı. Polisin biber gazı ve tazyikli su görüldü.

Sokaklarda çatışmanın olduğu bir başka nokta, Batı Şeria. Polis, zırhlı araçlarla göstericilerin peşine düştü ve yine biber gazı kullandı.

Anadolu Ajansı muhabiri, İsrail askerlerinin bıçaklı saldırı iddiasıyla Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdüğünü bildiriyor.

Filistin , israil
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