SON DAKİKA
VİZE KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİNİN ARDINDAN DOLARDA SON DURUM
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2018 BÜTÇESİNİ ONAYLADI
Vize krizinin çözülmesinin ardından dolarda son durum
Vize krizinin çözülmesinin ardından dolarda son durum
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var !
Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var !
Kocaeli'de büyük yangın ! Alevler çevredeki binalara sıçradı
Kocaeli'de büyük yangın ! Alevler çevredeki binalara sıçradı
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat ! Süresiz olarak kapatıldı
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na talimat ! Süresiz olarak kapatıldı
İstanbul'u kilitleyen kaza ! Metrobüs seferleri de aksadı
İstanbul'u kilitleyen kaza ! Metrobüs seferleri de aksadı
Diyarbakır'de DEDAŞ şubesine patlayıcılı saldırı !
Diyarbakır'de DEDAŞ şubesine patlayıcılı saldırı !
Dolarda vize düşüşü ! Ne kadara indi ?
Dolarda vize düşüşü ! Ne kadara indi ?
İsrail o köydeki evleri 123. kez yıktı !
İsrail o köydeki evleri 123. kez yıktı !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 28 Aralık 2017 21:13

İsrail o köydeki evleri 123. kez yıktı !

İsrail askerleri Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı.

İsrail o köydeki evleri 123. kez yıktı !
A+ A-

İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Filistinlilerin yaşadığı El-Arakibköyündeki evleri 123’üncü kez yıktı.

İsrail güçleri polis eşliğinde, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne baskın yaptı. İsrail güçleri Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123’üncü kez buldozerlerle yıktı.

El-Arakib köyü, İsrail işgal güçleri tarafından “tanınmayan” 35 Filistinli bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresinde yaşayan Filistinlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılması kararı almıştı.

İHA

asker , filistin , buldozer , israil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM