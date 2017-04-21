  1. 21 Nisan 2017 23:58

İsrail Ordusu Suriye'ye saldırı düzenledi

İsrail Ordusu, Suriye'den atıldığı iddia edilen 2 rokete karşılık ülkeye saldırı düzenledi.

İsrail Ordusu Suriye'ye saldırı düzenledi
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan  iki havan mermisinin Golan Tepesi'ne düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı,  İsrail ordusunun da roketlerin geldiği Suriye tarafındaki mevzileri vurarak  karşılık verdiği belirtildi.

 Ordunun açıklamasında Suriye'ye düzenlenen saldırının niteliğine dair  bilgi verilmezken, İsrail basını bunun top atışı şeklinde olduğunu yazdı.

İsrail ordusu geçen ay da Suriye'de bazı noktalara hava saldırısı  düzenlediğini açıklamıştı. Suriye ordusu da yaptığı açıklamada, bir İsrail  uçağını düşürdüklerini, bir diğerini de vurduklarını iddia etmişti. İsrail ordusu  ise bu açıklamayı yalanlayarak, İsrail'e ait hiç bir savaş uçağının zarar  görmediğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun açıklamasında Suriye'nin uçaksavarlarla karşılık  verdiği bilgisi yer alırken, Suriye tarafından atılan roketlerin, İsrail hava  kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve  Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman  Suriye topraklarında faaliyet gösteren rejim muhalifi örgütlere, İran destekli  Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

AA

suriye , ordu , roket , israil