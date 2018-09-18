İsrail Rus uçağının kimin düşürdüğünü açıkladı

Suriye'de düşen Rus uçağının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Netanyahu, Rus lidere hayatını kaybeden askerler için üzüntü duyduğunu belirtti.



İsrail Başbakanı, Rus uçağının düşmesinden Suriye rejiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Putin: İsrail vurmadı



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de düşen Rus uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Putin, "Rus uçağını İsrail vurmadı, ne olduğunu hala inceliyoruz. Trajik koşullar zinciri gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Moskova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la düzenlediği ortak basın toplantısında suskunluğunu bozan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in kendi uçaklarını vurmadığını tekrarladı. Bu olaya tepki olarak, Suriye'deki personellerinin güvenliğini artıracaklarını vurguladı.



Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.



"Önlemlerimiz Suriye'deki Rus askerlerini korumaya yönelik olacak" diye konuşan Rus lider, "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı



"Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha sonra başkent Moskova’da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan İdlib mutabakatını gazetecilere değerlendirdi.



Anlaşmanın önemine dikkatini çeken Peskov, "Bu Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve Ankara’nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" diye konuştu.



Erdoğan ile Putin dün Soçi’de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmıştı.



İsrail'in Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsrail, Büyükelçilerininin Dışişleri'ne çağrıldığını doğruladı.



İsrail Rusya'nın suçlamalarını reddetti



İsrail ordusu, olaydan saatler sonra ilk resmi açıklamasını yaptı ve İsrail jetlerinin vurulan Rus uçağını hedef alan füze saldırısı sırasında olay yerinde olmadığını belirtti. Açıklamaya göre, jetler saldırı anında çoktan İsrail hava sahasına dönmüştü.



İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurularak düşen uçaktaki Rus askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının dün akşam Esed rejimine ait bir tesisi hedef aldığı ve bu tesiste "İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a göndereceği ve İsrail'e karşı tahammül edilemez tehdit oluşturan ağır silahların" bulunduğu ifade edildi.