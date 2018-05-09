İsrail Suriye'yi vurdu ! 8 iranlı öldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilme yönünde karar almasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'ın Kisva bölgesinde İranlı güçlerin bulunduğu öne sürülen askeri bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

Suriye medyası, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamaların İsrail'in Kisva'daki bir askeri üsse yönelik füze saldırısından kaynaklandığını duyurdu.

Askeri üste çıkan yangının görüntülerini kamuoyu ile paylaşan Suriye Devlet Televizyonu, iki sivilin öldüğünü öne sürdü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda 15 kişinin öldürüldüğünü ve bunlardan 8’inin İranlı olduğunu duyurdu.

İsrail makamları söz konusu patlamalarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken, ülke basını saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiğine işaret ediyor.

İSRAİL: İRAN'I SURİYE'DEN ÇIKARACAĞIZ

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, İran'ı Suriye'den çekilmeye zorlamak için çalıştıklarını belirterek, Şam'daki hava saldırısının ardında İsrail'in olduğunu üstü kapalı kabul etti.



Katz, dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ın Kisva bölgesinde İran güçlerini hedef alan hava saldırısının ardından Yediot Ahronot gazetesine verdiği mülakatta, "İranlılar bu dilden başkasını anlamıyor." dedi.



İsrail hükümetinin savaşın çıkmasını engellemeye çalıştığını iddia eden Katz, İran'ı bölgeden çıkarmak için daha önce ABD’nin yaptırımları ve saldırı tehditleriyle içine kapandığı yıllara geri dönmesini sağlamak gerektiğini ifade etti.



Katz, İsrail'in Suriye'yi işgal etmek istemediğini ancak İran'ı Suriye'den çekilmeye zorlamak için uğraştığını belirterek, "İran açıkça İsrail'e saldırma tehdidinde bulunuyor. Biz de bunu tamamen ciddiye alarak hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İsrail'in askerlerini ve vatandaşlarını koruduğuna, muhtemel tehditleri çeşitli istihbarat yöntemleriyle önceden yok ettiğine vurgu yapan Katz, "İran'ı Suriye'den çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün başlayan Rusya ziyaretine de değindiği mülakatta, Netanyahu'nun bölgede yaşanması muhtemel bir savaşı engellemek için Rusya'yı İran'ı bölgeden çıkarmaya ikna etmeyi hedeflediğini söyledi.