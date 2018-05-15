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  4. 15 Mayıs 2018 19:30

İsrail Türk başkonsolosu ülkeden gönderiyor !

Gazze'de yaşanan katliamın ardından Türkiye'nin hamlesi sonrası İsrail de Türk başkonsolosu ülkeden ayrılmaya davet etti.

İsrail Türk başkonsolosu ülkeden gönderiyor !
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Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istenmişti. Akşam saatlerinde de İsrail, Türkiye'nin İsrail'deki başkonsolosunun 'belirsiz süreliğine ülkeden ayrılmasının' istendiğini duyurdu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Türkiye'nin ülkedeki başkonsolosunun ülkeden ayrılmasını istediğini yazdı.

Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.

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