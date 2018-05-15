İsrail Türk başkonsolosu ülkeden gönderiyor !

Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istenmişti. Akşam saatlerinde de İsrail, Türkiye'nin İsrail'deki başkonsolosunun 'belirsiz süreliğine ülkeden ayrılmasının' istendiğini duyurdu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Türkiye'nin ülkedeki başkonsolosunun ülkeden ayrılmasını istediğini yazdı.

Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.