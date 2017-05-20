İsrail yine İsrailliğini yaptı ! Müslümanlar için skandal karar

Ramazan Ayı'nın girmesiyle zulümlerini arttıran İşgalci İsrail devleti bu sene de müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleyecek bir takım kararlar aldı.

Alınan kararlara göre 30 yaş altındaki gençlerin Ramazan Ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsade edilmeyecek.

Star'ın haberine göre, sadece Cuma günleri geçerli olmak üzere 30 ila 40 yaş arasındaki erkek Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine müsade edilecek.

Kadir Gecesine özel olmak şartıyla 40 yaş üstü kadın ve erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilecek.

Öte yandan Ben Gorion havaalanından Mescid-i Aksa'ya sadece 500 seferin yapılmasına müsade edilecek.

İşgal altındaki Gazze içinse sadece Cuma günleri 100 tane 55 yaş üstü erkek Mescid-i Aksaya giriş yapabilecek. Haftanın diğer günleri 300 kişiye izin verilecek



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