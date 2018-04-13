İsrail yine kan döktü: 1 şehit, 968 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 kişinin şehit olduğunu ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin bulunduğu 968 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık şehidin kimliğinin 28 yaşındaki Islam Harezallah olduğunu belirtti. İsrail güçlerinin Han Yunus şehrindeki kliniklerine gaz bombası ile saldırdığını belirten Bakanlık, İsrail’in özelikle sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

Uluslararası topluma İsrail’in sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları konusunda çağrıda bulunan Sağlık Bakanlığı, yaralanan gazetecilerin kimliklerinin de karın bölgesinden vurulan Ahmad Abu Husseiné ile omzundan vurulan Mohammad Najjar olduğunu açıkladı. Husseiné ile Najjar’ın ciddi şekilde yaralandığını belirten Bakanlık yetkilileri, İsrail askerlerinin muhabirlere ve basın araçlarına yönelik gerçekleştirdiği gazlı saldırılarda, birçok basın çalışanının da bilincini kaybettiğini ifade etti.