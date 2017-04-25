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  1. 25 Nisan 2017 18:40

İsrail'den DEAŞ açıklaması

İsrail istihbaratı DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un düşmesinin an meselesi olduğunu açıkladı.

İsrail'den DEAŞ açıklaması
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İsrail istihbaratının değerlendirmesine göre, Musul'un IŞİD'den alınması an meselesi. Ancak İsrail, IŞİD liderinin kentte bulunmadığını düşünüyor.İsrail istihbaratının, Irak'ın IŞİD'le mücadelesinin güncel durumuna ilişkin değerlendirmeleri yayımlandı.

Al Monitor'dan Ben Caspit'e konuşan İsrail ordu istihbaratının Küresel Cihad Masası'ndan N., Irak tarafından dillendirilen "IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi Musul'da" iddiasının doğru olmadığını savundu.

N., Bağdadi'nin tam konumuna ilişkin birkaç tahminleri bulunduğunu, ama bu tahminler arasında Musul'un bulunmadığını kaydetti.

Musul'un düşmesinin an meselesi olduğunu kaydeden N., Rakka'nın da tehdit altında olduğunu belirtti.

İstihbaratçı, İsrail'in şu andaki hedefinin, Musul ve Rakka'dan çıkartıldıktan sonra IŞİD'e ne olacağını düşünmek olduğunu söyledi.

Rakka'yı kimin yöneteceğinin henüz bilinmediğini belirten N., IŞİD bölgeden çıkartıldıktan sonra yerel unsurlar, IŞİD'in ihtiyaçları gibi parametreleri gözeterek gelecekte ne olduğunu projekte ettiklerini vurguladı.

İsrail istihbaratı, IŞİD'in Musul ve Rakka'da yenildikten sonra nereye gideceğini konusunda değerlendirmeler yaptıklarını, bu noktada en yüksek ihtimalin Irak-Suriye sınırı olduğunu iddia etti.

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