İsrail'den İran'ı kızdıracak açıklama

Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Mazen Fakha’nın geçen hafta Gazze’de öldürülmesinin “örgüt içi hesaplaşma” olduğunu öne süren Lieberman, suikastların Hamas’ta bir gelenek olduğunu söyledi. Lieberaman, “Gazze’deki son olayın içeriden düzenlendiğine şüphe yok. 19 Mayıs’ta İran’da düzenlenecek seçimler sırasında birileri İran lideri Hasan Ruhani’ye suikast düzenlerse buna şaşırmam” dedi.

Hamas, Fakha’nın Gazze’de vurularak öldürülmesinden dolayı İsrail’i suçlamıştı. İran, bölgede Hamas’ın başlıca müttefikleri arasında yer alıyor.

T24