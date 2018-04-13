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  4. 13 Nisan 2018 19:16

İsrail'den katliam girişimi: 113 Filistinli yaralandı !

İsrail güçleri Gazze'de Filistinlilere karşı gerçek mermilerle yaptığı müdahalede 113 kişi yaralandı.

İsrail'den katliam girişimi: 113 Filistinli yaralandı !
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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Ashraf Al-Kadra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yaptığı müdahalede 113 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail güçlerinin ayrıca Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nün yapıldığı bölgede bulunan bir tıbbi malzeme çadırına göz yaşartıcı gaz atması sonucu 10 sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edildi.

Bugün düzenlenen “Bayrak Yakma Cuması” protestolarında İsrail güçleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli gençlere saldırmış, protestocuları dağıtmak için açtığı ateş nedeniyle 7 Filistinli yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan 7 Filistinli ‘den birinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

30 Mart'ta başlayan “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.
 

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