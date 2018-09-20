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  4. 20 Eylül 2018 07:34

İsrail'den Rusya hamlesi

Suriye'de Rus uçağının düşmesinden sorumlu tutulan İsrail'den yeni bir hamle geldi.

İsrail'den Rusya hamlesi
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İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, Rus savaş uçağı Il-20’nin Suriye’de düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar" dendi.

Sputnik'in haberine göre daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

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