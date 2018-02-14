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  4. 14 Şubat 2018 22:47

İsrail'den şaşırtan karar ! ''Soykırımı'' reddetti

İsrail parlamentosu, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

İsrail'den şaşırtan karar ! ''Soykırımı'' reddetti
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Jerusalem post gazetesinin haberinde, "Knesset (İsrail parlamentosu), Eş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen ‘Ermeni soykırımı' tanıma tasarısını oylamayla reddetti" dendi.

Habere göre Lapid, Holokost'u yaşayan halkı temsil eden parlamentonun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı' olarak tanımaması ve anma gününü tayin etmemesi için hiçbir nedeni olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" diye açıkladı.

Gazete, daha önce Knesset Başkanı Yuliy Edelşteyn'in 2015 yılında hükümeti tutumunu değiştirmeye çağırdığını, 2016'da da parlamentonun eğitim komitesinin ‘soykırımı' kabul ettiğini hatırlattı.

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