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  4. 27 Ocak 2018 12:28

İsrail'den satılık 2. el F-16 savaş uçakları

İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son vermesinin ardından 500 milyon dolar değerindeki kullanılmış 30 adet F-16 savaş uçağını Hırvatistan'a sattı.

İsrail'den satılık 2. el F-16 savaş uçakları
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30 uçakla ilgili söz konusu anlaşma İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic arasında yapıldı.

İKİ ÜLKE SATIŞ İÇİN EL SIKIŞTI

Anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, Netanyahu ile Plenkovic’in, İsrail’in Hırvatistan'a F-16 savaş uçaklarının satılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

500 MİLYON DOLARLIK İKİNCİ EL 30 UÇAK

Yapılan anlaşmanın 30 uçak için 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilirken, Hırvatistan’ın elindeki MiG -21 tipi Rus savaş uçaklarını 2020 yılının sonuna kadar İsrail’den alacağı savaş uçaklarıyla değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

A VE B SINIFLARINI KAPSIYOR

Habertürk'ün haberine göre; İsrail’in Hırvatistan’a ordu envanterinde hala kullanılan ve eski F-16 savaş uçaklarının A ve B sınıflarındaki uçaklarını satacağı belirtildi.

KULLANIMINA SON VERMİŞTİ

İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son verdiğini, geçen yıl ise ABD’den alacağı F35 savaş uçaklarının ordusunun envanterine ekleyeceğini açıklamıştı.

 

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