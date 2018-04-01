İsrail'den skandal Filistinli açıklaması
İsrail'den skandal Filistinli açıklaması
Kahreden haber Siirt'ten... Bir askerimiz şehit
Kahreden haber Siirt'ten... Bir askerimiz şehit
Yeni kimlik, yeni ehliyet ve pasaport... Yarın başlıyor !
Yeni kimlik, yeni ehliyet ve pasaport... Yarın başlıyor !
Tefecilere operasyon: 12 kişi tutuklandı
Tefecilere operasyon: 12 kişi tutuklandı
Meteoroloji uyardı ! Dışarı çıkacaklar dikkat
Meteoroloji uyardı ! Dışarı çıkacaklar dikkat
Bu iş ilanına 28 milyon kişi başvuru yaptı
Bu iş ilanına 28 milyon kişi başvuru yaptı
TEM Otoyolu'nda kaza: 6 polis yaralı
TEM Otoyolu'nda kaza: 6 polis yaralı
Ortadoğu'da savaş çanları ! İran'dan Suudilere tokat gibi cevap
Ortadoğu'da savaş çanları ! İran'dan Suudilere tokat gibi cevap
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 01 Nisan 2018 12:16

İsrail'den skandal Filistinli açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, Filistinli öldüren askerlerine böyle sevgi gösterisinde bulundu.

İsrail'den skandal Filistinli açıklaması
A+ A-

İsrail'den skandal açıklama! 'Filistinlileri öldüren askerler madalya hak ediyor'

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Cuma günü Gazze-İsrail sınırında Filistinli gösterilere İsrailli askerlerin ateş etmesi ve 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrailli askerlere soruşturma açılması çağrılarını reddetti. Lieberman, söz konusu askerlere 'madalya' verilmesi' gerektiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze-İsrail sınırında en az 15 Filistinli'nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma açılması çağrılarını reddetti.

Lieberman İsrail Ordusu radyosunda yaptığı açıklamada, "İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz bir madalyayı hak ediyor" dedi.

BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) peş peşe açıklamalarla ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma açılmasını istemişti.

İsrail ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "teröristlerden oluştuğunu" söyleyerek, Hamas ve diğer Filistinli örgütleri suçluyor.

Cuma günü İsrail-Filistin arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü.

Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü için 65 km'lik sınırda on binlerce Filistinli toplanmış, altı hafta sürecek protestolar öncesi buralara çadırlar kurmuştu.

madalya , asker , filistin , israil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM