İsrail'den Suriye hakkında flaş Putin iddiası

15 Rus askeri personelinin öldüğü uçakla ilgili yeni gelişmeler var. İsrailİstihbarat Bakanı Katz, Rus lider Putin’in, Beşar Esed’in telefonlarını açmadığını iddia etti.

Diğer yandan, İsrail heyeti açıklama yapmak için Moskova’ya gitti. Ancak heyet bulguları kabul görmeden geri döndü.



İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Israel Katz, dün Ordu Radyosu’na yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Beşar Esed’in telefonlarını açmadığını iddia etti.

Rusya’nın yaptığı açıklamaların aksine, Putin’in olayla ilgili olarak İsrail’i değil Esed’i suçlu bulduğunu iddia eden Katz, “Esed ona ulaşmaya çalıştı, ama Putin yanıt vermedi. Rusya Esed’e ve Suriye’deki Hizbullah’a silah yollayan İran’a çok öfkeli” dedi.

Rusya İsrail’in bulgularını reddetti!

Hizbullah ve Esed rejimine yakın Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu ve İsrail’in Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre, İsrail’in Rusya’ya sunduğu bilgiler kabul görmedi.

Dün iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için Moskova’ya giden İsrail Savuna Güçleri heyeti, hedefine ulaşamadı.

Heyet olaydan Rusya ve Esed rejimini suçlu gösterince, Rus yetkililer yeni bir soruşturma istedi.

Rusya İsrail'i suçlamıştı!

Rusya’nın İsrail Büyükelçiliği, açıklama yayımlayarak, ‘sorumsuz’ olarak nitelediği İsrail güçlerinin 15 Rus askerinin ölümüne neden olduğunu vurguladı.

Pazartesi akşamı dünyayı sarsan olayda; Esed rejimine bağlı hava savunma sistemi, İsrail uçaklarının saldırısı sırasında, 15 askerin bulunduğu Rus uçağını düşürmüş; Rusya olayla ilgili olarak İsrail’i hedef almıştı. Moskova, Rus askerlerini ölüme sürüklemekle suçlanan İsrail’e cevap verme hakkının saklı tutulduğunun altını çizmişti.